Шульц обвинил Трампа в намерении расколоть Евросоюз

30.01.2017 18:21 Президент США Дональд Трамп стремится разрушить Евросоюз. Такое мнение высказал на пресс-конференции лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц, претендующий на кресло канцлера на предстоящих парламентских выборах, передает ТАСС.



«Очевидно, что есть желание расколоть Евросоюз», - сказал он, указав, что Трамп, будучи еще избранными президентом, одним из первых пригласил в США лидера кампании за выход Великобритании из ЕС Найджела Фараджа. Для нас это означает, что крупнейший внутренний рынок должен быть разрушен», - пояснил Шульц. По его словам, такая политика является «атакой на Европу» и не отвечает интересам правительства ФРГ.



«Мы требуем, чтобы наши ценности и наша роль в отношениях уважались», - добавил он.



61-летний Шульц станет главным конкурентом Ангелы Меркель на выборах в Бундестаг, которые пройдут 24 сентября.















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