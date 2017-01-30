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Угулава: Грузия никогда не будет страной, походящей на болото


30.01.2017   18:28
«Грузия никогда не будет страной, походящей на болото», - заявил на презентации партии «Движение за свободу – Европейская Грузия» ее генеральный секретарь Гиги Угулава.

По его словам, у Грузии бездарное правительство, которое предлагает стране лишь болото.

«Движение называется «Движением за свободу» потому, что для грузина слово свобода является самым ценным. Мы добились независимости и ежедневно боремся за свободу. Существование Грузии всегда заключалось и будет заключаться в следовании к свободе и это означает – движение к Европе, как к символу этой свободы...

Наше движение является движением свободных людей, которые мирно, однако обязательно сменят это бездарное правительство, предлагающее нам лишь болото. Грузия никогда не будет страной, походящей на болото, и никогда не будет счастлива от лягушачьего кваканья в этом болоте», - заявил Угулава.






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