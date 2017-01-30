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Правительство Грузии поможет предпринимателям, понесшим убытки при пожаре в «Детском мире»
30.01.2017 18:33
Правительство Грузии окажет поддержку арендаторам, понесшим убытки в результате пожара в одном из крупных торговых центров Тбилиси. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили во время встречи с экономической командой правительства и президентом Национального банка.
В ночь на понедельник начался сильный пожар в четырехэтажном здании, в котором располагается "Детский мир" и "Мир золота", а также на оптовом рынке, расположенном поблизости. Горело порядка 13 тысяч квадратных метров, спустя девять часов пожар был локализован. Арендаторы помещений говорят о колоссальных потерях.
Как сообщают в пресс-службе правительства, на встрече Георгия Квирикашвили с министрами экономического блока было решено, что Служба доходов Минфина рассматривает льготные условия осуществления деятельности предпринимателей, потерявших свой товар в результате пожара, а Национальный банк обратится к финансовым институтам с просьбой отсрочить выполнение пострадавшими финансовых обязанностей.
По словам премьер-министра Грузии, в этом случае важное значение имеет консолидация всех соответствующих институтов, чтобы максимально облегчить положение понесших убытки предпринимателей.
Как сообщил Георгий Квирикашвили, представители специальной группы Министерства финансов знакомятся с проблемами пострадавших во время пожара предпринимателей, оценивая материальный ущерб в каждом конкретном случае.
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