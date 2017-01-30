Партия «Европейская Грузия» готовится к выборам в органы местного самоуправления

30.01.2017 18:39 Партия «Европейская Грузия» планирует в апреле провести масштабный съезд.



До съезда обязанности генерального секретаря политической организации будет выполнять бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.



После съезда партия начнет готовиться к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут осенью.



«Наша партия «Движение за свободу – Европейская Грузия будет политическим движением, а не партией. Это будет движение, куда придут тысячи человек, движение, которое создаст ощущение развития», — сказал один из активных членов партии Давид Бакрадзе на презентации.



«Мы намерены принять активное участие в выборах в органы местного самоуправления и эти выборы будут первым тестом, где мы покажем серьезный результат. Мы посетим все регионы, будем встречаться с людьми и покажем, что выборы в органы местного самоуправления имеют большое значение, так как демонтаж власти начинается с регионов», — сказал Бакрадзе.















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