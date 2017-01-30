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Бокерия: Мы начинаем смену власти Иванишвили с выборов самоуправления


30.01.2017   19:13
Член "Движения за свободу- Европейская Грузия" Гига Бокерия говорит о будущих планах партии. По словам Бокерия, их политическая сила начнет менять "режим Иванишвили" с выборов самоуправления.

"Мы начинаем с выборов самоуправления, мы должны привести в самоуправление людей, которые служат нашим гражданам, а не олигарху, мы этим должны начать смену режима Иванишвили. Потом мы должны изменить режим Иванишвили по всей стране. Что главное, после этого следует начать делать дело для страны посредством сильной команды, которая будет ограничена Конституцией, и которая будет подотчетна перед народом. Посредством сильной команды, которая защитит свободу нашей страны, свободу каждого гражданина"- заявил Гига Бокерия на презентации движения.

Съезд "Движения за свободу - европейская Грузия" состоится весной. До съезда генеральным директором движения будет Гиги Угулава.







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