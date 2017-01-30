Венецианская комиссия вряд ли поддержит выборы президента парламентом - Паата Давитая

30.01.2017 19:19 Сегодня член "Нового единства за Грузию" Паата Давитая говорил с журналистами о визите в Парламентскую ассамблею Совета Европы.



По итогам визита Давитая считает, с большой вероятностью Венецианская комиссия не поддержит выборы президента парламентом.



"У нас были встречи с сотрудниками генерального секретариата, занимающегося вопросом Грузии. Должен однозначно выделить встречу с секретарем Венецианской комиссии.



Как известно, происходит изменение Конституции, и проводятся определенные мероприятия в связи с избирательным кодексом. Мы детально говорили с Венецианской комиссией, и прошли все вопросы, получили очень значимую информацию. Наша организация собирается тесно сотрудничать с Венецианской комиссией. Здесь же хочу зафиксировать позицию партии "Новое единение за Грузию" в связи с выборами президента Грузии. Мы однозначно поддерживаем порядок прямых выборов президента, и ни в коем случае его выбор парламентом. В связи с этим вопросом у нас была беседа с Венецианской комиссией, и Венецианская комиссия предположительно не поддержит выборы президента парламентом"- отметил Паата Давитая.



По его словам, компромисс возможен только в том случае, если избирательная система полностью изменится.



Разговор идет о пропорциональной системе, а не о мажоритарной, которую Венецианская комиссия оценила, как политическое мошенничество. Разговор идет о системе Джерри Мендеринга, который отображен в заключении Венецианской комиссии.



По его словам, власть меняет главный документ государства так, что не принимает во внимание замечания ни международных, ни местных политических партий и неправительственного сектора.



"Власть планирует закончить все процессы в апреле, я имею в виду принятие новой Конституции, не учитывая ничье мнение, начиная от Венецианской комиссии, заканчивая политическими партиями и неправительственными организациями. Мы все сделаем, чтобы такое не произошло, и мнение всех было учтено"- заявил Паата Давитая.

















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