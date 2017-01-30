Глава МИД Грузии встретился с генсеком Совета Европы

30.01.2017 19:21 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе 30 января утром принял прибывшего в Тбилиси с визитом генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда.



Как сообщил Михаил Джанелидзе журналистам после встречи, они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, осуществления плана Совета Европы для Грузии на 2016−2019 годы. Глава МИД Грузии ознакомил гостя с ситуацией на «оккупированных территориях» и подчеркнул важность продолжения мониторинга со стороны международных организаций, в том числе Совета Европы.



«Очень важно, чтобы продолжился мониторинг ситуации на оккупированных территориях Грузии со стороны Совета Европы, даже в тех условиях, когда возможности въезда на эти территории у международных наблюдателей нет», — отметил Джанелидзе.



Турбьерн Ягланд, со своей стороны отметил, что правительство Грузии учитывает и выполняет рекомендации Совета Европы, чему он лично рад. По информации генсека СЕ, на встрече обсуждались ситуация в Абхазии, вопросы мониторинга, а также необходимость восстановления доверия. Он отметил, что меры по восстановлению доверия предусмотрены и тем планом, который был составлен Советом Европы для работы в Грузии на период 2016—2019 годов.



В рамках двухдневного визита Турбьерн Ягланд проведет встречи с президентом, премьер-министр, председателем парламента Грузии, а также с министром юстиции и госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

