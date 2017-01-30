|
Грузия намерена активно сотрудничать с Советом Европы
30.01.2017 19:24
Грузия планирует активное сотрудничество с Советом Европы в рамках составленного для Грузии плана действий на 2016−2019 годы. Об этом после состоявшейся 30 января встречи с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, сотрудничество охватит вопросы реформы судебной системы, демократического правления и защиты прав человека.
На встрече была рассмотрена и деятельность созданной в Грузии государственной конституционной комиссии, которая должна к концу апреля подготовить проект поправок в Конституцию страны. Ираклий Кобахидзе заявил, что в этом направлении для парламента крайне важно сотрудничество с Венецианской комиссией Совета Европы. Он пообещал, что комиссия все решения будет принимать на основе широкого консенсуса.
Председатель парламента поблагодарил Турбьерна Ягланда за составленный им очередной консолидированный отчет о ситуации на «оккупированных территориях» Грузии. Он выразил сожаление, что делегации Совета Европы не дают возможности въезда в Абхазию и Южную Осетию и ознакомления с ситуацией на месте. Несмотря на это, спикер парламента считает отчеты генсека Совета Европы важным для мирового сообщества документом и еще одним подтверждением поддержки в адрес Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна