Грузия намерена активно сотрудничать с Советом Европы

30.01.2017 19:24 Грузия планирует активное сотрудничество с Советом Европы в рамках составленного для Грузии плана действий на 2016−2019 годы. Об этом после состоявшейся 30 января встречи с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, сотрудничество охватит вопросы реформы судебной системы, демократического правления и защиты прав человека.



На встрече была рассмотрена и деятельность созданной в Грузии государственной конституционной комиссии, которая должна к концу апреля подготовить проект поправок в Конституцию страны. Ираклий Кобахидзе заявил, что в этом направлении для парламента крайне важно сотрудничество с Венецианской комиссией Совета Европы. Он пообещал, что комиссия все решения будет принимать на основе широкого консенсуса.



Председатель парламента поблагодарил Турбьерна Ягланда за составленный им очередной консолидированный отчет о ситуации на «оккупированных территориях» Грузии. Он выразил сожаление, что делегации Совета Европы не дают возможности въезда в Абхазию и Южную Осетию и ознакомления с ситуацией на месте. Несмотря на это, спикер парламента считает отчеты генсека Совета Европы важным для мирового сообщества документом и еще одним подтверждением поддержки в адрес Грузии.















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