В Москве считают, что восстановление дипотношений с Россией для Грузии важнее территориальной целостности

30.01.2017 19:45 В Москве полагают, что восстановление дипломатических отношений с Россией входит в интересы Грузии в большей степени, чем восстановление территориальной целостности. Такой вывод можно сделать из заявления "Лайфу" члена Комитета Совета Федерации по международным отношениям Игоря Морозов.



По мнению российского сенатора, Грузии не следовало бы связывать возобновление дипломатических отношений с Россией с урегулированием конфликтов в Абхазии и Цхинвалськом регионе. При этом Морозов полагает, что Грузия должна выстраивать отношения с режимами на оккупированных Россией территориях напрямую и подчеркнул, что Россия может им в этом помочь, но "не более того".



"... Абхазия, и Осетия — самостоятельные государства, которые образовались в результате гражданской войны с Грузией. Пусть республики не признаны, но они уже никогда не вернутся в состав Грузии. Мне кажется, грузинская дипломатия должна выстраивать с этими республиками прямые отношения. Россия может только им в этом помочь, не более того. Вопрос воссоединения с Абхазией и Южной Осетией зависит только от народов этих государств, которые понесли огромные жертвы человеческие в результате грузинской агрессии в начале 1990-х и в 2008 году, — подчеркнул Морозов.



Он также напомнил, что решение о разрыве дипотношений принимали не в Москве.



"Разрывали дипотношения власти Грузии. Поэтому не им ставить нам условия по восстановлению дипотношений. Грузия в большей степени заинтересована в том, чтобы формат наших межгосударственных отношений был расширен и восстановлен. За этим стоит благосостояние граждан Грузии. Это и безвизовый въезд, и полноценное торгово-экономическое взаимодействие", — отметил сенатор.



Ранее спецпредставитель премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что возобновление дипотношений с РФ не обсуждается до тех пор, пока не будет начат процесс деоккуации грузинских территорий.



Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.



В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.



Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.















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