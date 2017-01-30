Бывшие члены Национального движения о своих политических планах

30.01.2017 21:54 Бывшие члены Единого Национального движения на проведенной 30 января презентации озвучили свои политические планы.



«Сегодня вместе с вами, вместе с обществом делаем еще один шаг на пути, который должен привести нас к появлению в грузии нового, сильного политического центра», - заявл Давид Бакрадзе в своем вступительном слове.



Бакрадзе также отметил, что изменилось название «Европейской грузии» и теперь названием является «Движение за свободу – Европейская Грузия». По его словам, «это будет той политической силой, которая, с одной стороны, будет действительно движением, а не партией, движением, в которое придут десятки тысяч людей, движением, которое создаст ощущение развития».



«Европа является окончательным причалом Грузии. Европа означает достойную и хорошую жизнь для нашего народа. Это наше предложение нашему народу. Мы должны быть вместе, двигаться вперед и построить европейскую страну, в которой каждая семья будет жить хорошо», - заявил Бакрадзе.



Он также добавил, что главной целью партии будет «демонстрация того, что в Грузии существует альтернатива». «Мы не собираемся быть ни второй, ни третьей, ни пятой и ни двадцать пятой политической силой, мы собираемся быть той единственной политической силой, которая реально сможет создать в этой стране центр протяженности и реально покажет нашему населению, что мы являемся той политической командой, которая своими знаниями, своей квалификацией, своим интеллектом, своей энергией, своим старанием сможет повести Грузию вперед и чтобы наш народ жил лучше».



Бакрадзе также отметил, что новое движение примет участие в местных выборах в октябре 2017 года, где оно покажет «серьезный результат». «Мы поедем по все районы, пойдем всюду, пойдем к народу и покажем, что местные выборы имеют огромное значение», - отметил Бакрадзе.



По его словам, съезд нового политического движения пройдет, предположительно, в апреле.



Гиги Угулава, который будет временным генеральным секретарем партии до съезда, заявил, что целью партии будет «мирная» смена власти.



«Наше движение называется Движением за свободу потому, что для грузинского человека, для всех граждан Грузии свобода всегда была и есть наиболее дорогим», - заявил Угулава на встрече.



Гига Бокерия, который также выступил на презентации, заявил, что целью нового движения является «смена режима Иванишвили» путем местных выборов и «после этого начать делать дело для этой страны сильной командой, только сильной командой, которая ограничена Конституцией и которая подотчетна перед народом».



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