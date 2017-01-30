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«Нам не следует давать власти возможность спокойно передавать России наших солдат» - ЕНД


30.01.2017   22:27
Партия третьего президента Грузии Михеила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) обвиняет власти в преследовании грузинских военнослужащих.

Как заявил сегодня на брифинге один из лидеров ЕНД Акакий Минашвили, грузинское государство помогает России решать вопросы экстрадиции грузинских военных, героически защищавших территориальную целостность Грузии во время российской агрессии в августе 2008 года.

«Если в течение двух недель власти страны не предпримут реальные и действенные шаги для того, чтобы пресечь уголовное преследование Россией наших военных, наших героев, и если они не прекратят процесс экстрадиции, мы будем проводить манифестации перед государственными учреждениями. Нам не следует давать возможность представителям власти, этим оборжавшимся людям спокойно сдавать России наших солдат, наших героев», -сказал политик.






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