В нескольких странах будет проведена ротация послов Грузии

31.01.2017 13:31 МИД Грузии представил администрациям правительства и президента Грузии кандидатуры послов для назначения в нескольких странах.



На должности чрезвычайного и полномочного посла, и постоянного представителя Грузии в Организации международной гражданской авиации (ICAO) представлена кандидатура Константина Кавтарадзе. Он является опытным дипломатом, и с 1990 года ведет деятельность в Министерстве иностранных дел Грузии. В 2004 году был заместителем министра иностранных дел, в 2006-2011 годы чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Республике Польша, в 2011-2015 годы чрезвычайным и полномочным послом в Королевстве Швеции и Республике Финляндия. С июня 2015 года по настоящее время Константин Кавтарадзе является послом по специальным поручениям Министерства иностранных дел Грузии.



На должность чрезвычайного и полномочного посла в Республике Казахстан представлена кандидатура Зураба Абашидзе. Зураб Абашидзе с 1996 года находится на государственной службе, и в разное время занимал ответственные должности в публичном секторе. В 2012-2016 годы он был мажоритарным депутатом Самгорского района парламента Грузии, а в 2012-2014 годы занимал должность заместителя председателя парламента Грузии.



На должности чрезвычайного и полномочного посла в Республике Корея представлена кандидатура Отара Бердзенишвили. У него многолетний опыт работы в системе Министерства иностранных дел. В том числе в 2011-2016 годы был послом Грузии в Федеративной Республике Бразилии, представителем Грузии в Республике Колумбия, Республике Перу, Республике Тринидад и Тобаго, Кооперативной Республике Гайаны, Республике Суринам и Объединении Карибских стран (CARICOM).



















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