Делегация парламента Грузии будет присутствовать на голосовании по безвизу в Европарламенте

31.01.2017 13:32 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня посетит Брюссель с первым рабочим визитом.



По информации пресс-службы парламента, делегация парламента Грузии будет присутствовать в Европарламенте при рассмотрении регуляции касательно безвизового сообщения с Грузией и процедуре голосования.



В рамках визита, Ираклий Кобахидзе и члены парламента встретятся с председателем Европарламента Антонио Таяни, председателем парламента Бельгии Зигфридом Браке и председателем Сената Бельгии Кристин Дефрень. Кроме того, члены делегации встретятся с докладчицей Европарламента по вопросу отмены визовых ограничений для граждан Грузии Мария Габриэль.



Запланированы встречи с председателями комитетов Европарламента по внешним делам и юридическим делам, с различными политическими группами, входящими в Европарламент, в том числе, с президентом Европейской социалистической партии, председателем политической группы консерваторов и заместителем председателя Народной партии.



Грузинские депутаты встретятся с еврокомиссарами - Димитрисом Аврамопулосом и Йоханнесом Ханом, а также членом Европарламента Анной Гомеш.



Делегация парламента Грузии завершит визит в Брюссель 3 февраля.

Голосование по вопросу безвизового сообщения с Грузией состоится на заседании Европарламента 2 февраля.















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