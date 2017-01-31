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Делегация парламента Грузии будет присутствовать на голосовании по безвизу в Европарламенте
31.01.2017 13:32
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня посетит Брюссель с первым рабочим визитом.
По информации пресс-службы парламента, делегация парламента Грузии будет присутствовать в Европарламенте при рассмотрении регуляции касательно безвизового сообщения с Грузией и процедуре голосования.
В рамках визита, Ираклий Кобахидзе и члены парламента встретятся с председателем Европарламента Антонио Таяни, председателем парламента Бельгии Зигфридом Браке и председателем Сената Бельгии Кристин Дефрень. Кроме того, члены делегации встретятся с докладчицей Европарламента по вопросу отмены визовых ограничений для граждан Грузии Мария Габриэль.
Запланированы встречи с председателями комитетов Европарламента по внешним делам и юридическим делам, с различными политическими группами, входящими в Европарламент, в том числе, с президентом Европейской социалистической партии, председателем политической группы консерваторов и заместителем председателя Народной партии.
Грузинские депутаты встретятся с еврокомиссарами - Димитрисом Аврамопулосом и Йоханнесом Ханом, а также членом Европарламента Анной Гомеш.
Делегация парламента Грузии завершит визит в Брюссель 3 февраля.
Голосование по вопросу безвизового сообщения с Грузией состоится на заседании Европарламента 2 февраля.
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