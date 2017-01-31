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Вольски: Технически нетрудно преодолеть вето, но это не самоцель


31.01.2017   14:07
Все решения, которые мы приняли в рамках третьей волны судебной реформы, были приняты исходя из практических соображений, из того, какой будет та твердая судебная система, которая должна служить стране - заявил вице-спикер парламента Гия Вольски.

Вольски, утверждает, что в процессе принятия решения в связи с законом "Об общих судах" никто не действовал исходя из партийно-политических соображений.

"Вето президента, разумеется, будет детально рассмотрено. Мы сказали и повторяем, что есть чрезвычайно важная реформа, в рамках которой ни один международный стандарт не нарушен. Преодолеть вето технически нетрудно, но преодоление вето не является самоцелью, наша цель, глубинное рассмотрение вопроса, поскольку дело первым долгом касается чрезвычайно важной реформы для страны"- заявил Гия Вольски.

Президент Георгий Маргвелашвили не подписал поправки к закону "Об общих судах", и другие связанные с ним проекты, и с мотивированными замечаниями вернул назад парламенту.







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