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Украина требует от России немедленно прекратить боевые действия на Донбассе


31.01.2017   14:19
МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с активизацией российско-террористических сил на Донбассе.

Как отмечается в заявлении МИД Украины по ситуации на Донбассе, за последние 2 дня российские оккупационные войска совершили массированные обстрелы по всей линии соприкосновения из всего имеющегося в них вооружения, включая запрещенных минского договоренностями РСЗО «Град», артиллерии калибра 152 мм, 122 мм, минометов 120 и 82 мм, танков, а также с стрелкового оружия. От российского оружия погибли 8 украинских военнослужащих, 26 получили ранения.

Из-за обстрелов жилых районов страдает гражданское население: ранены двое мирных жителей. Полностью обесточенными остались города Авдеевка и Ясиноватая, без воды, электричества и теплоснабжения находятся всего более 400 000 мирных жителей региона. С учетом осложнения погодных условий и продолжающихся обстрелов боевиков, гуманитарная ситуация в этом районе продолжает ухудшаться.

"Такие действия Кремля могут квалифицироваться как военное преступление, грубое нарушение Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, незаконно, беспричинное и широкомасштабное уничтожение имущества, не вызванное военной необходимостью.

Очевидно, что нынешняя эскалация на Донбассе свидетельствует о том, что Российская Федерация продолжает дерзко игнорировать свои обязательства в рамках Минских договоренностей, с целью не допустить стабилизации ситуации и достижения какого-либо прогресса в области безопасности и гуманитарной сферах.

Требуем от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня.

Обращаемся к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль для того, чтобы остановить опасную эскалацию на Донбассе и избежать гуманитарной катастрофы в регионе" - говорится в заявлении МИД Украины.






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