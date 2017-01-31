Часть НПО отказалась обсуждать инициативу власти по вопросу скрытых прослушиваний

31.01.2017 15:31 Неправительственные организации, входящие в кампанию «Это касается тебя» не примут участие в обсуждении предложения правящей команды в связи со скрытыми прослушиваниями.



Как пояснили в ходе сегодняшней пресс-конференции представители кампании: Эка Гигаури, Анна Нацвлишвили, Георгий Клдиашвили и Михаил Бенидзе, представленное правящей командой предложение радикально отличается от виденья НПО и не соответствует решению Конституционного суда.



«В виде нового агентства создается не орган, предоставляющий сервис, а служба, наделенная большой властью и правомочиями, которая, в то же время, эксклюзивно пользуется рядом полномочий, у нее вновь останется прямой доступ к личной информации граждан, что однозначно противоречит решению Конституционного суда», - считают в кампании «Это касается тебя».



Для осуществления скрытых прослушиваний будет создано новое независимое ведомство, которое будет подотчетным парламенту и премьер-министру, - об этом заявил накануне лидер большинства парламента Грузии Арчил Талаквадзе, комментируя закон о т.н. прослушиваниях. По его словам, функция скрытых следственных действий будет выделена отдельно и передана юридическому лицу публичного права, у которого не будет следственной функции. По оценке лидера парламентского большинства, таким образом у страны будет система, которая максимально защитит безопасность граждан Грузии. Новое ЮЛПП будет создано в Службе государственной безопасности.















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