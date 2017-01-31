Цинцадзе: «Формат Абашидзе-Карасин уже исчерпал себя»

31.01.2017 15:48 «Отношения с Россией нужно урегулировать. Я поддерживаю это сильнее, чем Зура Абашидзе или кто-то другой, потому что я не чиновник и могу говорить свободно... Когда два государства назначают своих представителей, сначала нужно договориться об их прерогативе и соглашениях... Да, сначала это были гуманитарные и торговые вопросы, но это не было согласовано с Россией. Тогда и Медведев должен был назначить своего представителя и подобного бардака бы не было. А сейчас, как только Абашидзе поднимает политический вопрос, Карасин садится в танк и машет руками - «это не входит в наш формат, нас касаются только огурцы, помидоры и яблоки», - заявил политолог Сосо Цинцадзе в интервью газете «Резонанси».



«Видите, что они делают с визами?! Честно говоря, мне очень жаль Зуру Абашидзе, он квалифицированный дипломат и не может проявить даже 5% своего профессионализма. Я надеялся, что это случится сейчас, но, как видно, Путин не собирается опускать отмену виз до уровня Абашидзе-Карасина, он ждет от Грузии переговорщика высокого уровня. А что происходит здесь?! Из страха перед «националами» и кем-то еще никто ничего не делает, потому что с Россией, видите ли, говорить нельзя, потому что она оккупант. Никто не сможет меня научить, что такое Россия. Или нужно изменить формат, чтобы увеличить полномочия Зуры Абашидзе и приравнять его статус к послу, или разработать какой-то другой план», - отметил в беседе с корреспондентом издания Сосо Цинцадзе.



«Я не боюсь это говорить. Так бывает в большой политике и это не первый случай, когда между двумя государствами разрываются дипотношения. Или нужно изменить формат, чтобы увеличить полномочия Абашидзе, или разработать какой-то другой план. Эти встречи уже исчерпали себя, но я не говорю об их упразднении. Я категорически против этого. В данный момент они безрезультатно топчутся на месте», - заключил политолог и на вопрос - «ЕСПЧ не утвердил список судей из Грузии, но в противовес этому в качестве аргумента представители большинства заявили, что вокруг этой темы распространяется много дезинформации...» - ответил:



«Разумеется, крах и так очевиден, это не требует комментариев. Они не признаются в этом, это бессмысленно! Недавно Саганелидзе заявил, что Грузия - рай для инвестиций. Но кто этому верит? Никто. Признание требует решительности и смелости, а они на это не способны, чему я не удивлен. Большие легко признают ошибки, а маленькие на это не способны... Например, я слушал депутата Папуашвили и не мог скрыть удивления - в «Детском мире» у людей все сгорело, а он говорил не как депутат этого района, а как прохожий. У него нет ни малейшего представления о государственных обязательствах и резервных фондах, чему мы удивляемся?! Они не признают ошибок, в этом вся беда».















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