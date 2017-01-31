Премьер-министр Грузии принял делегацию Евросоюза

31.01.2017 18:04 Глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили встретился с генеральным директором Еврокомиссии по делам политики соседства и переговорам о расширении ЕС Кристианом Даниэлсоном и управляющим директором по делам Европы и Центральной Азии Внешнеполитической службы ЕС (EEAS) Томасом Майер-Хартингом.



Как сообщают в пресс-службе правительства, на встрече собеседники обсудили осуществляемые в стране реформы, соседскую политику Евросоюза и перспективы взаимоотношений Грузия-ЕС.



«Кроме этого, в ходе встречи стороны обсудили и новую повестку дня ассоциирования на 2017–2020 гг, а также ход подготовки к пятому саммиту «Восточного партнерства».



На встрече было подчеркнуто важное значение своевременного завершения процедур визовой либерализации и высказана надежда, что граждане Грузии смогут путешествовать по странам Европы без виз в ближайшем будущем.



Также стороны отметили большую роль финансовой помощи Евросоюза в деле осуществления реформ. Кроме этого, были рассмотрены возможности подключения Грузии к новым проектам и программам ЕС.



Представители Еврокомиссии обсудили с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и вопросы безопасности. В частности, на встрече речь зашла о ситуации на оккупированных территориях страны.



Члены делегации еще раз выразили твердую поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии.















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