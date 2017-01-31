Депутат от «Мечты» хочет разрешить правительству повышать налоги без проведения референдума

31.01.2017 18:25 Председатель фракции "Грузинская мечта - социал-демократы" Гия Жоржолина призывает изъять из конституции норму, согласно которой для повышения налогов в стране необходим референдум. По его словам, его фракция уже внесла соответствующее предложение в конституционную комиссию.



По словам Гии Жоржолиани, по существу эта запись ограничивает право парламента, как представительского органа, определять развитие страны, и вредит институциональной демократии.



По мнению председателя фракции, быстрое развитие является единственным способом, который выведет страну из существующего экономического положения. По его пояснению, для того, чтобы радикально изменить обстановку в государстве, необходимо изменить эту политику, и страна должна перейти с политики спасения на политику развития.



"Нам необходимы радикальные изменения, нам необходим прорыв, необходим двухзначный экономический рост, и в то же время инклюзивный, то есть такой рост, в который будет включена подавляющая часть населения страны"- заявил Гия Жоржолиани.



По мнению законодателя, для осуществления этого государство должно иметь соответствующие инструменты, чтобы из безответственного государства сформироваться в ответственное государство.



"Сейчас хорошее время для того, чтобы сделать этот шаг, поскольку власть ориентирована на развитие, и ей необходимы ресурсы для того, чтобы мы осуществили прорыв, и с политики спасения перешли на политику развития"- заявил Гия Жоржолиани.

















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