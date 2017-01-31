Грузия и Беларусь будут совместно бороться с преступностью и коррупцией

31.01.2017 18:39 Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич и глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили подписали сегодня в Тбилиси меморандум, предусматривающий совместную борьбу с преступностью и коррупцией.



Иван Носкевич находится в Тбилиси с официальным двухдневным визитом.



Глава Следственного комитета Беларуси посетит Академию МВД Грузии, Центр оперативного управления «112» и Единый операционный центр, открывшийся в октябре 2016 года.



Устная договоренность о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью была достигнута в марте 2016 года, когда Минск посетил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили.



«Это начало нашей общей работы по совместной деятельности для борьбы с преступностью и коррупцией на территории наших государств. Очень важно, что наш Следственный комитет в лице МВД Грузии обрел надежного партнера, соратника в этой работе», — сказал Иван Носкевич.



Меморандум подразумевает в том числе организацию рабочих встреч и консультаций руководителей и экспертов по взаимно интересным вопросам, а также обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами в сферах правоохранительной деятельности, борьбы с преступностью и защиты прав и свобод человека.



Активно сотрудничают друг с другом и спецслужбы Грузии и Беларуси. Меморандум о борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью в августе 2016 года подписали глава Службы Госбезопасности Грузии Вахтанг Гомелаури и председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

