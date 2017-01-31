Дональд Туск обеспокоен заявлениями новой администрации США

31.01.2017 19:26 Председатель Евросовета Дональд Туск обеспокоен заявлениями новой администрации США, - об этом говорится в его письме лидерам 27 стран-членов ЕС.



Туск отметил, что «вызовы, с которыми сталкивается Евросоюз, опаснее, чем когда-либо со времен подписания Римского договора».



Глава Евросовета заявил, что «первая угроза, внешняя, связана с новой геополитической ситуацией в мире и вокруг Европы».



«Напористый Китай, особенно на море, агрессивная политика России в отношении Украины и ее соседей, войны, террор и анархия на Ближнем Востоке и в Африке, где ключевую роль играет радикальный ислам, а также вызывающие беспокойства заявления новой американской администрации делают наше будущее все более непредсказуемым», - отмечает в своем письме Дональд Туск.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

