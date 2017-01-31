|
Иран прекратит выдачу виз американским гражданам
31.01.2017 19:28
Иран прекратит выдачу виз гражданам США, - об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Данный шаг является ответом на указ президента США Дональда Трампа о приостановке на 90 дней выдачи въездных виз гражданам семи стран, в том числе Ирана.
При этом глава МИД Ирана пояснил, что из этого решения возможны исключения. «Если будут исключения, то они будут рассматриваться МИД Ирана, после этого будет приниматься решение», - отметил министр.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна