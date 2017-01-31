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Иран прекратит выдачу виз американским гражданам


31.01.2017   19:28
Иран прекратит выдачу виз гражданам США, - об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Данный шаг является ответом на указ президента США Дональда Трампа о приостановке на 90 дней выдачи въездных виз гражданам семи стран, в том числе Ирана.

При этом глава МИД Ирана пояснил, что из этого решения возможны исключения. «Если будут исключения, то они будут рассматриваться МИД Ирана, после этого будет приниматься решение», - отметил министр.






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