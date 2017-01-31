В результате пожара убыток понесли более 1000 торговцев, ущерб составляет несколько миллионов

31.01.2017 19:32 В результате пожара в «Детском мире» убыток понесли более 1000 торговцев, - об этом после координационного совещания в мэрии Тбилиси сообщил журналистам финансовый руководитель акционерного общества «Детский мир» Лаша Паикадзе.



«Ущерб очень велик. В результате вчерашнего пожара пострадало не только здание-строение, но и имущество и вещи торговцев. Мы уверены, что ущерб составляет несколько миллионов, делать сейчас комментарии об этом, считаю преждевременно. Создана группа. Здание пока в таком состоянии, что вход в него представляет угрозу. Все будет описано, объем ущерба будет установлен», - сказал Лаша Паикадзе.















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