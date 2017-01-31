|
В результате пожара убыток понесли более 1000 торговцев, ущерб составляет несколько миллионов
31.01.2017 19:32
В результате пожара в «Детском мире» убыток понесли более 1000 торговцев, - об этом после координационного совещания в мэрии Тбилиси сообщил журналистам финансовый руководитель акционерного общества «Детский мир» Лаша Паикадзе.
«Ущерб очень велик. В результате вчерашнего пожара пострадало не только здание-строение, но и имущество и вещи торговцев. Мы уверены, что ущерб составляет несколько миллионов, делать сейчас комментарии об этом, считаю преждевременно. Создана группа. Здание пока в таком состоянии, что вход в него представляет угрозу. Все будет описано, объем ущерба будет установлен», - сказал Лаша Паикадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна