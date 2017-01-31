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Абашидзе о предстоящей встрече с Карасиным в Праге


31.01.2017   20:11
Спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе на предстоящей встрече с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным намерен обсудить вопросы сотрудничества двух стран в сферах торговли, экономики и транспорта.

"Повестка дня у нас уже традиционная – это та тематика и та повестка дня, которую мы с конца 2012 года выработали. Это торгово-экономические связи, транспортные вопросы, определенные гуманитарные проблемы. Это большие сферы, и мы будем рассматривать вопросы, которые нуждаются в разрешении", — рассказал Абашидзе в беседе со Sputnik Грузия.

Очередная встреча Абашидзе и Карасина запланирована в Праге 7 февраля. Эти встречи являются форматом неформального диалога Грузии и России после разрыва дипломатических отношений в 2008 году. Переговоры не предусматривают обсуждение политических вопросов.

Дипломатические отношения между Грузией и Россией прерваны с августа 2008 года, по решению Тбилиси, в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (т.н. Южной Осетии).

В настоящее время диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе и замглавы МИД РФ Григория Карасина.






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