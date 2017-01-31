Бывший член партии Аласания назначен послом Грузии в Казахстане

31.01.2017 20:29 Бывший депутат парламента Грузии Зураб Абашидзе с 15 февраля 2017 года официально вступит в должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Казахстане. Соответствующее распоряжение подписал сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили.



На этом посту Абашидзе сменит Давида Мумладзе, который работал в качестве посла в Казахстане с 1 июля 2012 года.



После парламентских выборов 2012 года Зураб Абашидзе представлял в парламенте фракцию партии «Свободные демократы», которая входила в состав правящей коалиции «Грузинская мечта».



Однако в 2015 году Абашидзе вместе с соратниками со скандалом покинули правящую коалицию и перешли в оппозицию. Осенью 2016 года Абашидзе покинул и партию демократов, лидером которой являлся экс-министр обороны Ираклий Аласания.



Маргвелашвили накануне также подписал указы о назначении экс-посла Грузии в Швеции Константина Кавтарадзе чрезвычайным и полномочным послом в Канаде, а также постоянным представителем Грузии в международной организации гражданской авиации (ICAO). Назначен и посол Грузии в Республике Корея – им станет дипломат Отар Бердзенишвили. Эти дипломаты приступят к исполнению обязанностей с 1 марта текущего года



Президент Грузии уже провел встречи с назначенными послами, сообщил советник грузинского президента по вопросам международных отношений Тенгиз Пхаладзе.



«Все трое являются достаточно опытными кадрами. Я уверен, что этот шаг будет способствовать развитию двухсторонних отношений с этими странами и повышению узнаваемости Грузии… Послы получили от главы государства очень конкретные инструкции – на чем нужно акцентировать внимание во время работы в других государствах»,- сказал Пхаладзе.















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