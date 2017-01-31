|
Президент Грузии за всеобщие выборы главы государства
31.01.2017 20:34
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступает за выборы главы государства исключительно путем прямого голосования, сообщила пресс-секретарь грузинского лидера Эка Мишвеладзе.
"Позиция президента заключается в том, что нельзя отбирать у народа право избирать президента прямым голосованием. Складывается такое впечатление, что государственная конституционная комиссия была создана в конце прошлого года только лишь для того, чтобы ущемить права президента", - сказала Э.Мишвеладзе на брифинге во вторник.
В минувшую субботу государственная конституционная комиссия приступила к обсуждению поправки в Конституцию, по которой президент Грузии должен избираться не прямым голосованием, а депутатами в парламенте. Эту позицию разделяют парламентское большинство и правящая партия "Грузинская мечта".
Оппозиция против этой поправки, так как, по мнению ее представителей, это означает безальтернативное избрание президента из рядов "Грузинской мечты".
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна