|
Президент считает защиту солдата долгом самолюбивой страны и государства
31.01.2017 20:41
Президент считает, что защита интересов всех солдат Грузии является долгом самолюбивой страны и государства – заявила на сегодняшней традиционной пресс-конференции пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.
По ее словам, президент с первого же дня был информирован о деле Гии Церцвадзе, и включен в вопрос его защиты, как гражданина.
"Разумеется, было весьма тяжело услышать и узнать, что информация была передана грузинской стороной. Разумеется, это ни в коем случае не должно повторится, и если существуют такие прецеденты в отношении других солдат, президент считает, что защита интересов всех солдат Грузии является долгом самолюбивой страны и государства" - заявила Эка Мишвеладзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна