Президент считает защиту солдата долгом самолюбивой страны и государства

31.01.2017 20:41 Президент считает, что защита интересов всех солдат Грузии является долгом самолюбивой страны и государства – заявила на сегодняшней традиционной пресс-конференции пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.



По ее словам, президент с первого же дня был информирован о деле Гии Церцвадзе, и включен в вопрос его защиты, как гражданина.



"Разумеется, было весьма тяжело услышать и узнать, что информация была передана грузинской стороной. Разумеется, это ни в коем случае не должно повторится, и если существуют такие прецеденты в отношении других солдат, президент считает, что защита интересов всех солдат Грузии является долгом самолюбивой страны и государства" - заявила Эка Мишвеладзе.

















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