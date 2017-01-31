Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент считает защиту солдата долгом самолюбивой страны и государства


31.01.2017   20:41
Президент считает, что защита интересов всех солдат Грузии является долгом самолюбивой страны и государства – заявила на сегодняшней традиционной пресс-конференции пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.

По ее словам, президент с первого же дня был информирован о деле Гии Церцвадзе, и включен в вопрос его защиты, как гражданина.

"Разумеется, было весьма тяжело услышать и узнать, что информация была передана грузинской стороной. Разумеется, это ни в коем случае не должно повторится, и если существуют такие прецеденты в отношении других солдат, президент считает, что защита интересов всех солдат Грузии является долгом самолюбивой страны и государства" - заявила Эка Мишвеладзе.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии открылась первая ослиная ферма
Грузинская чурчхела в меню иранского ресторана
Chigogidze Wines будет продавать вино в Лондоне, Москве и Нью-Йорке
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Кетеван Цихелашвили открыла в Аджарии классы абхазского языка
Президент Грузии обеспокоен решением абхазского режима закрыть пункты пропуска
Энергообеспечение Абхазии бюджету Грузии может обойтись в 33 млн лари
Планируется создать центры для встречи абхазов с грузинскими родственниками
Кетеван Цихелашвили откроет в Аджарии классы абхазского языка
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Родственники убитых в Шали боевиков покинули город после очередного народного схода
Глава МИД Армении: Переговоры с ЕС подходят к заключительному этапу
Налбандян: Армения придает важное значение предстоящему саммиту Франкофонии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна