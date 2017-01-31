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«Вопрос помилования Вано Мерабишвили не рассматривается» - пресс-спикер президента
31.01.2017 21:56
Вопрос помилования экс-премьер-министра Вано Мерабишвили не рассматривается. Об этом заявила на брифинге пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.
«Что касается темы помилования Вано Мерабишвили, то на данном этапе этот вопрос не рассматривается», - сказала Мишвеладзе.
По ее словам, Мерабишвили не обращался к президенту с просьбой о помиловании.
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