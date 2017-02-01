Безвизовый режим может вступить в силу с марта

01.02.2017 11:40 Завтра, 2 февраля на пленарной сессии Европарламента состоится голосование по безвизовому режиму для Грузии. Ожидается, что вопрос решится положительно, после чего останется лишь один шаг - голосование в Совете министров ЕС. После согласия Совета министров ЕС двери Европы для граждан Грузии откроются. С весны можно будет воспользоваться безвизовым режимом. Более того, ожидается, что это произойдет с марта. Для обсуждения вопроса и присутствия на голосовании в Брюссель вчера отправилась делегация из 7 человек во главе с председателем парламента Ираклием Кобахидзе. Делегация проведет встречи до 3 февраля, - пишет газета «Резонанси».



Менеджер программы евроинтеграции фонда «Открытое общество - Грузия» Вано Чхиквадзе говорит, что нет ни малейшего шанса, что на сессии проголосуют против безвизового режима для Грузии. По его словам, мы опережаем Украину на один шаг. «Голосование состоится 2 февраля, а потом вопрос должен быть вынесен на голосование Совета министров ЕС. За этим последуют подписи - соответствующего министра страны-председателя и председателя Европарламента. Все зависит от того, насколько быстро это произойдет. Последним шагом является публикация подписанного решения в официальном журнале, через 21 день после чего решение вступает в силу», - говорит Чхиквадзе. По его словам, сложно назвать точную дату, когда состоится голосование в Совете министров ЕС, но весной граждане Грузии уже смогут без визы посещать европейские страны.



12 января Комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал ввод безвизового режима с Грузией. В декабре были приняты обновленные регуляции т.н. механизма приостановления. Этот документ является рычагом, с помощью которого страны Шенгенской зоны остановят безвизовое сообщение «в случае нарушений» и без принятия которого ЕС отказывался голосовать за безвизовый режим для Грузии и Украины. Т.н. механизма приостановления запустится в том случае, если из страны резко возрастет число соискателей убежища; также если граждане Грузии будут угрожать государственному порядку и безопасности стран-членов ЕС; а безвизовый режим позволяет гражданину Грузии на протяжении 90 дней без визы посещать территорию Шенгенской зоны, которая включает в себя 22 страны ЕС, 4 страны, не входящие в ЕС, и 4 кандидатов на членство в Шенгенской зоне. Исключение составляют две страны-члена ЕС - Великобритания и Ирландия.



Спустя 90 дней гражданин Грузии должен покинуть территорию этой страны. Следующий въезд на территорию Европы возможен лишь спустя 90 дней. Для путешествия необходим действующий биометрический паспорт, срок которого должен истекать не раньше, чем через полгода после возвращения в Грузию. В случае нарушения правил въезда и пребывания на территории ЕС/Шенгенской зоны пребывание будет посчитано нелегальным и гражданин будет депортирован в Грузию. Вместе с тем, ему будет ограничен въезд на территорию Шенгенской зоны на срок от 3 до 5 лет. Также может быть применен штраф в размере 5000 евро.















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