Спикер парламента Грузии посещает Брюссель

01.02.2017 11:56 Начался визит председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе в Брюссель. Как сообщает парламент Грузии, Ираклий Кобахидзе вместе с членами парламента находится в Брюсселе, где завтра будет присутствовать при процедуре голосования по регуляции безвизового режима с Грузией на пленарном заседании Европарламента.



Сегодня пройдут встречи с председателем Европейского парламента Антонио Таяни и председателем сената Бельгии Кристин Дефрень. Запланированы и другие встречи. В частности, грузинская парламентская делегация проведет встречи с различными политическими группами, входящими в Европарламент, в том числе председателем Партии европейских социалистов Сергеем Станишевым и председателем группы консерваторов Саидом Камалем и др.



По информации грузинского парламента, на встречах высокого уровня парламентская делегация Грузии будет говорить о тесном сотрудничестве с ЕС и планах на будущее.



Делегация парламента Грузии завершит визит в Брюссель 3 февраля. В состав парламентской делегации входят – председатель комитета по внешним отношениям Софио Кацарава, председатель комитета по евроинтеграции Тамар Хулордава и первый заместитель председателя комитета Ирина Пруидзе, заместители председателя комитета по внешним отношениям Нино Гогуадзе и Дмитрий Цкитишвили. А также глава кабинета председателя парламента Грузии Николоз Самхарадзе.















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