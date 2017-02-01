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Американские дипломаты протестуют против миграционного указа Трампа


01.02.2017   12:20


Государственный департамент США подтвердил информацию о том, что американские дипломаты по всему миру протестуют из-за миграционного указа президента Дональда Трампа.

Отмечается, что около 900 американских дипломатов выразили свое несогласие, отправив письма в системе, предназначенной для внутреннего пользования, сообщает Радио Свобода.

В свою очередь представитель Белого дома Шон Спайсер, комментируя недовольство дипломатов, заявил, что они, должны понимать, что "речь идет о безопасности Америки ", а если они не согласны, то могут оставить свои должности.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американсьі дипломаты раскритиковали указ Трампа о запрете на въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Дипломаты отметили, что новая миграционная политика США не только не способствует укреплению границ от террористов, но и может аннулировать уже сделанные попытки в этом направлении.

Напомним, 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому на 90 дней запрещается въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Запрет на въезд распространяется также на владельцев грин-карт, дающих право на проживание в США.

28 января Федеральный окружной суд Нью-Йорка приостановил действие указа Трампа об иммигрантах, постановив не депортировать граждан, прибывших в США с действующей американской визой.







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