Американские дипломаты протестуют против миграционного указа Трампа

01.02.2017 12:20



Государственный департамент США подтвердил информацию о том, что американские дипломаты по всему миру протестуют из-за миграционного указа президента Дональда Трампа.



Отмечается, что около 900 американских дипломатов выразили свое несогласие, отправив письма в системе, предназначенной для внутреннего пользования, сообщает Радио Свобода.



В свою очередь представитель Белого дома Шон Спайсер, комментируя недовольство дипломатов, заявил, что они, должны понимать, что "речь идет о безопасности Америки ", а если они не согласны, то могут оставить свои должности.



Ранее телеканал CNN сообщил, что американсьі дипломаты раскритиковали указ Трампа о запрете на въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением.



Дипломаты отметили, что новая миграционная политика США не только не способствует укреплению границ от террористов, но и может аннулировать уже сделанные попытки в этом направлении.



Напомним, 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому на 90 дней запрещается въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Запрет на въезд распространяется также на владельцев грин-карт, дающих право на проживание в США.



28 января Федеральный окружной суд Нью-Йорка приостановил действие указа Трампа об иммигрантах, постановив не депортировать граждан, прибывших в США с действующей американской визой.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

