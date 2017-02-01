Брак несовершеннолетних в Грузии запрещен

01.02.2017 13:04 Изменения в закон «О гражданских актах» Грузии, вступившие в силу с 1 января, сделали невозможными законные браки несовершеннолетних с согласия лишь родителей или опекунов. Теперь для заключения брака ранее 18-летнего возраста закон требует получать разрешение от судебных органов.



Получить согласие суда на брак можно только с 17 лет, тогда как до внесения изменений в закон минимальный возраст для женитьбы составлял по закону 16 лет. При этом для выдачи судом разрешения на ранний брак должны быть веские причины, такие как беременность или рождение ребенка. Новое положение закона принято на год, как переходный этап, после чего браки несовершеннолетних в Грузии будут запрещены законом полностью.



С января 2017 года в силу вошла законодательная норма, которая запрещает брак лиц, не достигших 18-летия. В месте с этим, в соответствии Уголовного кодекса Грузии, установление половой связи совершеннолетним лицом с лицом младше 16 лет, карается лишением свободы сроком от 7 до 9 лет.



Изменения в законодательство, ужесточающие основания для заключения браков несовершеннолетними, инициировал аппарат омбудсмена. Брак в раннем возрасте стал в Грузии устоявшейся практикой, и особенно тревожны случаи принудительного бракосочетания, когда родители самовольно сватают своих детей, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, текст которого размещен на сайте грузинского парламента.















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