Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер-министр Грузии провел ознакомительную встречу с послом Азербайджана


01.02.2017   13:53
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили принял нового посла Азербайджана Дурсуна Гасанова, и обсудил с ним приоритетные направления сотрудничества, сообщает пресс-служба администрации правительства.

«На встрече собеседники обсудили основные вопросы партнерских отношений между двумя странами и перспективы углубления сотрудничества», -говорится в сообщении.

Георгий Квирикашвили пожелал азербайджанскому дипломату успехов в дальнейшей деятельности и выразил надежду, что традиционное сотрудничество между Грузией и Азербайджаном еще больше углубится.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Кdvgeorgia: Кредитные ставки грузинских банков слишком высоки для крупных проектов
60% новостроек в Грузии не выдержат сейсмические тесты
Бизнес против возможного роста налогов в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Анкваб будет баллотироваться в «парламент»
Россия продаст абхазам электроэнергию за 2,5 рубля - во сколько обойдется это гражданам Грузии?
Пока МИД Грузии спит...
Похищенный в Гальском районе Геронтий Цатава находится в гальском СИЗО
Кетеван Цихелашвили открыла в Аджарии классы абхазского языка
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыров сравнил Грозный с Дубаем
Азербайджан стал вторым в рейтинге Всемирного экономического форума
Из-за непогоды на дорогах Грузии сохраняются ограничения
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна