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Премьер-министр Грузии провел ознакомительную встречу с послом Азербайджана
01.02.2017 13:53
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили принял нового посла Азербайджана Дурсуна Гасанова, и обсудил с ним приоритетные направления сотрудничества, сообщает пресс-служба администрации правительства.
«На встрече собеседники обсудили основные вопросы партнерских отношений между двумя странами и перспективы углубления сотрудничества», -говорится в сообщении.
Георгий Квирикашвили пожелал азербайджанскому дипломату успехов в дальнейшей деятельности и выразил надежду, что традиционное сотрудничество между Грузией и Азербайджаном еще больше углубится.
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