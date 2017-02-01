Премьер-министр Грузии провел ознакомительную встречу с послом Азербайджана

01.02.2017 13:53 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили принял нового посла Азербайджана Дурсуна Гасанова, и обсудил с ним приоритетные направления сотрудничества, сообщает пресс-служба администрации правительства.



«На встрече собеседники обсудили основные вопросы партнерских отношений между двумя странами и перспективы углубления сотрудничества», -говорится в сообщении.



Георгий Квирикашвили пожелал азербайджанскому дипломату успехов в дальнейшей деятельности и выразил надежду, что традиционное сотрудничество между Грузией и Азербайджаном еще больше углубится.















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