Кахиани: Законодательство должно быть упорядочено

01.02.2017 14:38 Законодательство должно быть упорядочено так, чтобы всячески исключить возможные факты вмешательства в личную жизнь и чтобы национальные интересы не пострадали, - об этом заявил председатель комитета по процедурным вопросам парламента Грузии Георгий Кахиани на проведенной сегодня пресс-конференции.



По его же словам, рабочая группа, которая была создана для разработки законодательства в связи со скрытыми прослушиваниями, работу завершила и законопроект подготовлен.



«Согласно законопроекту создается независимое юридическое лицо публичного права, у которого именно в связи со скрытыми записями будет целый ряд функций. Это будет независимый орган, и именно он будет осуществлять эти функции», - заявил Кахиани.



Что касается того, что некоторые усматривают определенные риски в создании такого ведомства, как отметил Кахиани, на весах лежат две ценности – личная жизнь и безопасность страны.



«...Первое заключается в том, что возможные факты вмешательства в личную жизнь должны быть всячески исключены законодательством, а второе то, что национальной безопасности, эффективности борьбы с криминалом и т.д. не должны создаться угрозы. На весах лежат эти две ценности. Законодательство должно быть упорядочено так, чтобы всячески исключить возможные факты вмешательства в личную жизнь и чтобы национальные интересы не пострадали», - отметил, в частности, Кахиани.















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