Freedom House:Грузия остается в списке частично свободных стран

01.02.2017 14:43 Согласно отчету 2017 года американской организации по защите прав человека "Freedom House", Грузия по-прежнему оказалась в списке частично свободных стран. Как с точки зрения политической, так и гражданской свободы она получила 3 очка.



По словам представителя "Freedom House" Арча Фадинктона, с точки зрения демократии в Грузии положение лучше по сравнению с соседними странами, и после прихода к власти "Грузинской мечты" степень демократии несколько улучшилась, однако по-прежнему остается проблемой вопрос СМИ, тема владельцев телевидений, и верховенство закона. Согласно отчету, с точки зрения демократии в России, Турции, и Сирии сложное положение.



"Есть проблемы в связи с владельцами телевидений, а также верховенства закона, были проблемы в связи с обвинениями, политическими судами, но в Грузии достаточно хорошее положение по сравнению с ее соседями, и другими странами Евразии.



Многие эксперты полагали, что после прихода к власти "Грузинской мечты" события пойдут в неправильном направлении, чего не произошло, и думаю, что степень демократии немного улучшилась. Мы не являемся недовольными направлением, и демократическим обществом Грузии в сложном регионе"- заявил Арч Фадинктон.















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