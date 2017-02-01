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Freedom House:Грузия остается в списке частично свободных стран
01.02.2017 14:43
Согласно отчету 2017 года американской организации по защите прав человека "Freedom House", Грузия по-прежнему оказалась в списке частично свободных стран. Как с точки зрения политической, так и гражданской свободы она получила 3 очка.
По словам представителя "Freedom House" Арча Фадинктона, с точки зрения демократии в Грузии положение лучше по сравнению с соседними странами, и после прихода к власти "Грузинской мечты" степень демократии несколько улучшилась, однако по-прежнему остается проблемой вопрос СМИ, тема владельцев телевидений, и верховенство закона. Согласно отчету, с точки зрения демократии в России, Турции, и Сирии сложное положение.
"Есть проблемы в связи с владельцами телевидений, а также верховенства закона, были проблемы в связи с обвинениями, политическими судами, но в Грузии достаточно хорошее положение по сравнению с ее соседями, и другими странами Евразии.
Многие эксперты полагали, что после прихода к власти "Грузинской мечты" события пойдут в неправильном направлении, чего не произошло, и думаю, что степень демократии немного улучшилась. Мы не являемся недовольными направлением, и демократическим обществом Грузии в сложном регионе"- заявил Арч Фадинктон.
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