Европарламент отложил голосование по договоренности по безвизовому режиму для Грузии

01.02.2017 15:17 Европарламент перенес голосование по технической договоренности по безвизовому режиму для Грузии, которое должно было состояться на пленарной сессии в Брюсселе 2 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европарламента.



"Голосование по договоренности между Советом ЕС и Европарламентом по вопросам безвизового режима для Грузии перенесено на более поздний срок", - сообщили в пресс-службе.



Европарламент намеревался проголосовать на пленарной сессии по договоренности между Советом ЕС и Европарламентом, что "безвизовый режим краткосрочных поездок для грузинских граждан будет введен одновременно с введением в действие механизма временной заморозки безвизовых режимов для третьих стран", который должен быть запущен в этом году. 12 января это решение поддержал Комитет Европарламента по внутренним делам и гражданским свободам. Этот документ не определяет дату введения безвизового режима краткосрочных поездок.



Механизм приостановки или заморозки безвизовых режимов для третьих стран создается Евросоюзом как дополнительное средство защиты на случай массовых злоупотреблений гражданами этих государств безвизовым режимом, например в случае использования безвизовых туристических поездок как способа въезда в Евросоюз в целях нелегальной миграции.



До настоящего момента отмена виз была практически необратимым процессом, для их повторного введения необходимо было денонсировать соглашение о безвизовом режиме, что Евросоюзу было бы крайне сложно сделать, поскольку для этого требуется единогласное решение всех стран сообщества. Итоговое решение о приостановке визового режима на 9-месячный период будет приниматься Еврокомиссией в течение 30 дней после уведомления заинтересованной третьей страны.



Создание этого механизма также является одним из предварительных условий для возможной отмены виз с Украиной и Косово, что Еврокомиссия официально рекомендовала сделать еще 18 декабря 2015 года.















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