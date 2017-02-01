Акция ЕНД с требованием обнародовать договор с «Газпромом» проходит в Тбилиси

01.02.2017 15:40 Акция с требованием официальной публикации данных нового договора, заключенного между правительством Грузии и "Газпромом", проходит в Тбилиси перед зданием правительственной администрации. В акции участвуют представители и сторонники оппозиционной партии "Единое национальное движение".



Напомним, ранее, грузинская сторона приняла решение согласиться с предложением "Газпром экспорта" и получать за транзит "голубого топлива" из России в Армению оплату деньгами, а не газом. Договор также предусматривает, что в случае необходимости Грузия будет получать из России газ не за $215 за 1 тыс куб, а за $185.



В свою очередь представители грузинской оппозиции и 80 неправительственных организаций, раскритиковали новое соглашение с "Газпромом" и обратились к правительству с требованием обнародовать данный договор.



По словам участника акции Вахтанга Беридзе, цель протеста – напомнить правительству о его обязательствах. "Руководство обязуется разгласить все соглашения и проходящие переговоры", - заявил он журналистам.



Член партии ЕНД Георгий Ониани считает неприемлемым, что общество не знает о том, какую сумму получает Грузия за транзит 1 куб м газа, "по законодательству какой страны решается спор в случае его появления, когда конкретно был подписан договор", - цитирует РИА Новости.



Напомним, ранее министр энергетики Каха Каладзе сообщал о том, что грузинская сторона не может разгласить детали договора по своему желанию, и для этого необходимо согласие обеих сторон.



Новое соглашение с "Газпромом" вызвало недовольство и президента страны. По мнению Маргвелашвили, грузинская сторона могла бы минимизировать убытки при оформлении нового соглашения с "Газпром экспортом".















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