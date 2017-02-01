Председатель ВС Абхазии призвал министра по делам беженцев образумиться

01.02.2017 15:47 «Это нивелирование политического основания возвращения беженцев в собственные дома» - так прокомментировал председатель Верховного совета Абхазии Гия Гвазава возможную отмену пособий для беженцев.



В интервью газете "Ахали таоба" Гвазава говорит о проекте, который был разработан в Министерстве по делам беженцев. Председатель Верховного совета Абхазии назвал проект вредоносным для Грузии.



"Очень плохо, что министерство не может, или не хочет увидеть в этом проекте политического контекста. Абхазия с начала и до конца является политикой, поэтому необходимо больше взвешенности. Для меня все статьи этого проекта являются неприемлемыми. Пусть даже тот факт, что официально этот проект даже не пришел к нам, мы сами его раздобыли… Если бы авторы проекта более открыто работали над этими проблемами, он не стал бы таким спорным.



Я считаю совершенно неоправданным тот статистический анализ, на основании которого сосчитали, на сколько человек ежегодно будет меньше (естественной смертью) число получающих государственное пособие, на какое количество беженцев "второго поколения" не увеличится число получающих государственное пособие, и какой экономический эффект последует за этими процессами.



Это не только фискальный вопрос. Это политическая диверсия, в которой сокрыты далеко идущие планы: в скором будущем придется считать "настоящих" беженцев, то есть людей, у которых будет законное основание и претензия вернутся в свои дома, и на что права будут лишены их дети и внуки. Это первый практический шаг для того, чтобы лишить беженцев политического статуса. То есть, фактически это является нивелированием политических оснований возвращения беженцев в свои дома! Это никак не в интересах Грузии, по крайне мере не должно быть в интересах Грузии, и тогда у меня возникает вопрос: кому это надо?- задается вопросом в интервью с изданием председатель верховного совета Абхазии Гия Гвазава.

















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