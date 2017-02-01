«Завтра Европарламент поддержит вопрос визовой либерализации для Грузии» - Макаллистер

01.02.2017 17:08 Завтра Европарламент поддержит вопрос визовой либерализации для Грузии. Об этом заявил председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер после встречи со спикером парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.



«Думаю, что завтра Европарламент поддержит визовую либерализацию. Завтра для Грузии большой день. Для этого трудились обе стороны», -сказал Макаллистер.



Европарламент проголосует за отмену визового режима для Грузии 2 февраля.



В Брюсселе уже находится парламентская делегация Грузии во главе со спикером законодательного органа Ираклием Кобахидзе.



Между тем российские СМИ со ссылкой на источник в Европарламенте утверждают, что голосование по отмене визового режима Евросоюза для Грузии отложено на февральскую сессию ассамблеи. «Насколько мне известно, голосование отложено до большой сессии Европарламента в феврале в Страсбурге», — цитирует РИА Новости свой источник в депутатском корпусе ЕП.















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