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Европарламент не откладывал голосование по безвизу для Грузии - РосСМИ распространяют фейк
01.02.2017 17:21
Крупнейшее российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на неназванный источник в пресс-службе Европарламента, распространило фальшивую новость о процессе голосования по либерализации визового режима для граждан Грузии.
ТАСС написал, что якобы Европарламент отложил голосование по договоренности по безвизовому режиму для Грузии, которое назначено на завтра 2 февраля.
«До настоящего момента отмена виз была практически необратимым процессом, для их повторного введения необходимо было денонсировать соглашение о безвизовом режиме, что Евросоюзу было бы крайне сложно сделать, поскольку для этого требуется единогласное решение всех стран сообщества», — пишет ТАСС.
Как заявил журналист корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвиак изданию "СОВА", распространенная российским агентством информация является фейком.
«Это фейковая новость из России. Такого не может быть. Ни одна политическая сила в Европарламенте не выступала с требованием отложить рассмотрение грузинского вопроса», — сказал Йозвиак.
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