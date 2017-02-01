Европарламент не откладывал голосование по безвизу для Грузии - РосСМИ распространяют фейк

01.02.2017 17:21 Крупнейшее российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на неназванный источник в пресс-службе Европарламента, распространило фальшивую новость о процессе голосования по либерализации визового режима для граждан Грузии.



ТАСС написал, что якобы Европарламент отложил голосование по договоренности по безвизовому режиму для Грузии, которое назначено на завтра 2 февраля.



«До настоящего момента отмена виз была практически необратимым процессом, для их повторного введения необходимо было денонсировать соглашение о безвизовом режиме, что Евросоюзу было бы крайне сложно сделать, поскольку для этого требуется единогласное решение всех стран сообщества», — пишет ТАСС.



Как заявил журналист корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвиак изданию "СОВА", распространенная российским агентством информация является фейком.



«Это фейковая новость из России. Такого не может быть. Ни одна политическая сила в Европарламенте не выступала с требованием отложить рассмотрение грузинского вопроса», — сказал Йозвиак.















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