Делегация парламента Грузии находится в Брюсселе

01.02.2017 18:22 Делегация парламента Грузии во главе с председателем парламента Ираклием Кобахидзе находится с рабочим визитом в Брюсселе, сообщила 1 февраля пресс-служба законодательного органа Грузии.



По ее информации, грузинская делегация 2 февраля примет участие в пленарном заседании Европарламента, на котором пройдет голосование по вопросу введения безвизового режима для Грузии.



В рамках своего первого рабочего визита в Брюссель Ираклий Кобахидзе проведет ряд встреч с представителями Европарламента. В первый день визита, 1 февраля состоятся встречи с председателем Европарламента Антонио Таяни и председателем Сената Бельгии Кристин Дефрень.



Запланированы встречи с председателем комитета Европарламента по внешним отношениям Дэвидом Макалистером и председателем комитета по юридическим вопросам Павлом Свободой. Парламентская делегация Грузии проведет встречи с представителями входящих в Европарламент политических групп, в том числе с президентом партии европейских социалистов Сергеем Станишевым и председателем политической группы консерваторов Сайедом Камолом.



На этих встречах будут рассмотрены вопросы сотрудничества между Грузией и Евросоюзом и планы на будущее.



Визит в Брюссель парламентская делегация Грузии завершит 3 февраля.















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