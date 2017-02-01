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ЕНД потеряла 35 членов в городских и районных собраниях


01.02.2017   18:24
Единое национальное движение заявило 1 февраля, что в результате разделения партия потеряла 35 из 276 членов сакребуло (муниципальные собрания) в масштабах страны.

«Партию в итоге покинули 35 членов 14 сакребуло (в том числе, 5 городов, 9 общин)», - заявило Национальное движение.

В Тбилиси всего было 7 членов ЕНД в Сакребуло столицы, 3 из которых вышли из партии; Хони – 9 из 12 членов покинули партию; Гурджаани – из 6 членов сакребуло партию покинули 4; Зугдиди – из 18 членов партию покинули 4; Хуло – из 4 из 5 членов сакребуло покинули партию; Ахалцихе – 2 из 11; Адигени – 2 из 6; Поти –оба члена сакребуло от ЕНД покинули партию; Кутаиси – 2 из 4; Ахалкалаки – был всего один член ЕНД, который покинул партию; Мцхета – 1 из 2 покинул партию; Чиатура – 1 из 5 членов вышел из партии.

Национальное движение заявило, что в настоящее время в сакребуло в масштабах страны сохраняет 241 члена партии.

Это заявление было сделано в ответ на оценки, которые касались масштабов разделения партии; В то время, когда члены Европейской Грузии заявляют, что партия разделилась, оставшаяся в ЕНД часть заявляет, что партию покинула лишь малая группа членов.






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