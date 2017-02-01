Ника Руруа: Иванишвили - типичный российский агент влияния

01.02.2017 19:49 По заявлению представителя "Национального движения" Ники Руруа, есть много вопросов, на которые власть не делает акцента, и как пример, назвал вопрос железной дороги, женевские переговоры и т.д., и по его словам "все это малая часть большой цепи".



Он заявил об этом в прямом эфире передачи "Арчевани", и сказал, что во всем этом на правительство возложена роль исполнителя, а заказчиком являются Бидзина Иванишвили и Россия.



"Это сделано не нашим правительством, правительство является исполнителем. Заказчик здесь Иванишвили, и за ним, разумеется, стоит Россия. Главным заказчиком этого является Россия. Не фокусировать внимание на Иванишвили то же самое, что не видеть правду, и смотреть в другую сторону"- заявил Ника Руруа.



По его словам, Иванишвили сильно влияет на действия власти, и "шаг за шагом ослабляет независимость государства".



"Иванишвили типичный агент влияния, которыми российская политика 500 лет, как пользуется для присоединения и захвата разных территорий"- заявил Ника Руруа.

















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