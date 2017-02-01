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Москва не разрешила въезд норвежским депутатам


01.02.2017   20:24
Представители комитета по международным делам и обороне парламента Норвегии отложили свой визит в Москву из-за проблем с визами, сообщает норвежское издание NRK.

Делегация норвежских депутатов должна была посетить Москву 2–3 февраля. Однако, по данным издания, двое из пяти членов делегации не смогли получить визы.

В получении виз было отказано лидеру Либеральной партии Норвегии Трине Скеи Гранде, а также представителю Социалистической левой партии Барду Вегалу СульХьеллу. По данным издания, норвежский МИД уже вызвал посла России в Норвегии из-за ситуации с отказом в визах.

«Мы находим решение российской стороны несправедливым и необоснованным, и выражаем свой протест. Мы также обращаемся к российским властям с просьбой пересмотреть принятое решение, так как речь идет об официальном приглашении для главы комитета по международным делам и обороне», — сообщается на сайте норвежского внешнеполитического ведомства.

Ранее, в конце января, полицейская служба безопасности (PST) Норвегии заявила, что российские спецслужбы вмешивались в работу Нобелевского комитета с целью предотвращения присуждения премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году.






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