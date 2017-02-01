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«Движение за свободу – Европейская Грузия» готовится к выборам


01.02.2017   21:02
Партия «Движение за свободу-Европейская Грузия», отколовшаяся от оппозиционного «Единого национального движения», начала подготовку к предстоящим выборам в органы местного самоуправления и уже приступила к агитации.

Сегодня лидеры партии Гиги Угулава и Давид Бакрадзе решили завоевать внимание избирателей Марнеули.

На встрече с местным населением партийцы рассказали о планах политического объединения на ближайшее будущее. Вновь стали актуальными забытые обещания и договоренности.

«Мы будем бороться за победу на выборах в органы местного самоуправления. Это- очень сильная и свободолюбивая команда. Сегодня мы говорили и об организации протестного движения. Мы должны вынудить местные власти выполнить обещания»,- сказал Гиги Угулава.

Члены партии намерены добиваться поддержки жителей всех регионов Грузии и в ближайшие месяцы будут заняты поездками и проведением встреч с населением.






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