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«Движение за свободу – Европейская Грузия» готовится к выборам
01.02.2017 21:02
Партия «Движение за свободу-Европейская Грузия», отколовшаяся от оппозиционного «Единого национального движения», начала подготовку к предстоящим выборам в органы местного самоуправления и уже приступила к агитации.
Сегодня лидеры партии Гиги Угулава и Давид Бакрадзе решили завоевать внимание избирателей Марнеули.
На встрече с местным населением партийцы рассказали о планах политического объединения на ближайшее будущее. Вновь стали актуальными забытые обещания и договоренности.
«Мы будем бороться за победу на выборах в органы местного самоуправления. Это- очень сильная и свободолюбивая команда. Сегодня мы говорили и об организации протестного движения. Мы должны вынудить местные власти выполнить обещания»,- сказал Гиги Угулава.
Члены партии намерены добиваться поддержки жителей всех регионов Грузии и в ближайшие месяцы будут заняты поездками и проведением встреч с населением.
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