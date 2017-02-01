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Мамыкин убежден, что большинство европарламентариев завтра проголосует в пользу Грузии


01.02.2017   22:16
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня встретился с докладчиком Европарламента по Грузии Андреем Мамыкиным.

Как сообщают в парламенте Грузии, докладчик Европарламента по Грузии Андрей Мамыкин убежден, что большинство европарламентариев завтра проголосует в пользу предоставления Грузии безвизового режима. Об этом он заявил после встречи с председателем грузинского парламента Ираклием Кобахидзе.

По словам Мамыкина, введение безвизового режима для граждан Грузии не менее важно для самого ЕС.

«Я сказал председателю парламента Грузии, чтобы он был уверен в том, что большинство Европарламента проголосует в пользу Грузии. Потому, что знаю, насколько это важно для вашей страны и вашего народа. Также все знают, насколько это важно для нас, внутри ЕС. Потому что, мы заинтересованы в хороших отношениях с Грузией, заинтересованы в грузинских туристах и, разумеется, готовы отправиться отдыхать в Тбилиси, Кутаиси и другие города Грузии», - заявил докладчик Европарламента.

Кроме введения визовой либерализации для грузинских граждан, стороны обсудили вопросы, касающиеся территориальной целостности Грузии и проводимые в стране реформы.






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