Мамыкин убежден, что большинство европарламентариев завтра проголосует в пользу Грузии

01.02.2017 22:16 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня встретился с докладчиком Европарламента по Грузии Андреем Мамыкиным.



Как сообщают в парламенте Грузии, докладчик Европарламента по Грузии Андрей Мамыкин убежден, что большинство европарламентариев завтра проголосует в пользу предоставления Грузии безвизового режима. Об этом он заявил после встречи с председателем грузинского парламента Ираклием Кобахидзе.



По словам Мамыкина, введение безвизового режима для граждан Грузии не менее важно для самого ЕС.



«Я сказал председателю парламента Грузии, чтобы он был уверен в том, что большинство Европарламента проголосует в пользу Грузии. Потому, что знаю, насколько это важно для вашей страны и вашего народа. Также все знают, насколько это важно для нас, внутри ЕС. Потому что, мы заинтересованы в хороших отношениях с Грузией, заинтересованы в грузинских туристах и, разумеется, готовы отправиться отдыхать в Тбилиси, Кутаиси и другие города Грузии», - заявил докладчик Европарламента.



Кроме введения визовой либерализации для грузинских граждан, стороны обсудили вопросы, касающиеся территориальной целостности Грузии и проводимые в стране реформы.















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