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Белый дом разрешил въезд в США всем обладателям «грин-карт»


02.02.2017   09:39
Администрация США разрешила въезд в страну всем легальным постоянным резидентам, владеющим так называемой "грин-карт". Как сообщает агентство Reuters, соответствующие уточнения были внесены в инструкции по исполнению указа президента Дональда Трампа об ограничении миграции.

Указ Трампа запрещает посетителям из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена прибывать в США в течение 90 дней. На 120 дней запрещен прием беженцев и на неопределенный срок запрещен въезд сирийским беженцам. Запрет на въезд распространялся даже на граждан этих стран, имеющих действующие американские визы и "грин-карты".

Во время предвыборной кампании Трамп назвал мусульман "угрозой для США" и призвал запретить им въезд в страну. Слова миллиардера вызвали волну критики в СМИ и социальных сетях. Позднее сторонники Трампа заявили, что речь шла не обо всех мусульманах, а о радикальных исламистах, пытающихся попасть в США.






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