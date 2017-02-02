Международный суд ООН проведет первые слушания по иску Украины к России

02.02.2017 10:50 Международный суд ООН проведет слушания по иску Украины к России 6 — 9 марта. Об этом сообщается пресс-релизе инстанции.



«Международный суд, главный судебный орган ООН, проведет публичные слушания по делу относительно применения Международной конвенции о противодействии финансирования терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против России), с 6 по 9 марта 2017 года в Гааге, — говорится в документе. — Слушания будут касаться просьбы об установлении временных обеспечительных мер, поданной Украиной».



Как следует из расписания, первый раунд устных обсуждений пройдет 6 — 7 марта, в ходе которых каждой из сторон будет предоставлено по три часа. В первый день должны будут выступить представители Украины, во второй день — представители России. Второй раунд пройдет 8 — 9 марта, в первый день два часа будет предоставлено Украине, во второй день — России.



Украина подала иск в Международный суд ООН 16 января. В нем страна, в частности, утверждает, что вслед за «оранжевой» революцией 2004 года Украина «подвергалась постоянно увеличивающемуся российскому давлению и унижению», а с 2014 года Российская Федерация якобы «усилила свое вмешательство в украинские дела до нового опасного уровня путем военного вторжения на Украину, финансирования террористических актов и нарушения прав миллионов украинских граждан». По мнению Украины, этими действиями Россия «нарушила фундаментальные принципы международного законодательства, включая те, которые вытекают из Международной конвенции о противодействии финансирования терроризма».



Кроме того, в своем иске Украина заявила, что в Крыму Российская Федерация «беспардонно игнорирует Устав ООН, захватив часть украинской суверенной территории военной силой». Согласно утверждению украинских властей, на этих территориях РФ «проводит целенаправленную кампанию по культурной чистке», нарушая тем самым Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.



Требования Украины заключаются в том, чтобы суд признал Россию виновной в нарушении вытекающих из конвенций обязательств и обязал выполнять обязательства в соответствии с этими международными документами.



Кроме того, в день подачи иска Украина направила просьбу об указании временных обеспечительных мер, где указывается, что целью требования «является защита прав Украины до вынесения решения по делу по существу». В документе, в частности, содержится призыв к суду потребовать от Российской Федерации «воздержаться от любых действий, которые могли бы усугубить или обострить разногласия» в соответствии с двумя конвенциями. Согласно регламенту суда, просьба об указании временных обеспечительных мер «пользуется приоритетом перед всеми другими делами».















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