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В Украине может пройти референдум о вступлении в НАТО


02.02.2017   11:02
Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost заявил, что намерен провести референдум по вопросу вступления своей страны в НАТО, информирует РИА Новости.

"Четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16% населения. Сейчас – 54%. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа — я проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. Если украинцы проголосуют за, я приложу все усилия для того, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе", — сказал Порошенко.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года утвердила отказ от внеблокового статуса государства, а действующая военная доктрина называет приоритетной задачей углубление сотрудничества с НАТО. Поставлена задача к 2020 году добиться полной совместимости ВСУ с военными структурами альянса.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для достижения критериев вступления в альянс Киеву потребуется много времени. Прошлой весной глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер указал, что Украина не сможет присоединиться к ЕС и НАТО в ближайшие 20-25 лет.

Специалисты также отмечают, что НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры, а Украина претендует на Крым, который воссоединился с Россией по итогам референдума в марте 2014 года.






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