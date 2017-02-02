Сегодня поистине исторический день - премьер Грузии

02.02.2017 11:36 Сегодня поистине исторический день, сегодняшнее решение Европарламента будет очень важным подтверждением сильной политической поддержки Грузии со стороны Евросоюза, - об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



Как отметил премьер, сегодня в Европарламенте пройдет голосование по безвизовому посещению стран Шенгенской зоны для граждан Грузии.



«Сегодняшнее решение будет очень важным подтверждением сильной политической поддержки Грузии со стороны Евросоюза.



Мы уверены, что решение будет принято в пользу Грузии и это будет еще одним подтверждением поддержки со стороны тех политических групп, которые представлены в Европарламенте.



Хочу поблагодарить всех евродепутатов, которые примут участие в сегодняшнем голосовании, потому что сегодняшний день имеет историческое значение для Грузии. Также хочу поблагодарить всех публичных чиновников, которые принимали участие в строительстве этого большого успеха, а также поблагодарить парламент Грузии и всех, кто участвовал в этом трудоемком процессе. Сегодняшний день - день большого успеха для Грузии», - заявил премьер.















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