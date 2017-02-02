Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сегодня поистине исторический день - премьер Грузии


02.02.2017   11:36
Сегодня поистине исторический день, сегодняшнее решение Европарламента будет очень важным подтверждением сильной политической поддержки Грузии со стороны Евросоюза, - об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Как отметил премьер, сегодня в Европарламенте пройдет голосование по безвизовому посещению стран Шенгенской зоны для граждан Грузии.

«Сегодняшнее решение будет очень важным подтверждением сильной политической поддержки Грузии со стороны Евросоюза.

Мы уверены, что решение будет принято в пользу Грузии и это будет еще одним подтверждением поддержки со стороны тех политических групп, которые представлены в Европарламенте.

Хочу поблагодарить всех евродепутатов, которые примут участие в сегодняшнем голосовании, потому что сегодняшний день имеет историческое значение для Грузии. Также хочу поблагодарить всех публичных чиновников, которые принимали участие в строительстве этого большого успеха, а также поблагодарить парламент Грузии и всех, кто участвовал в этом трудоемком процессе. Сегодняшний день - день большого успеха для Грузии», - заявил премьер.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
SOCAR почти на 31% снизила прокачку нефти по Баку-Супса
Правительство Грузии обещает не повышать общегосударственные налоги
В 2016 году внешнеторговый оборот Грузии выросли на 20%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В парламенте обсудили вопросы оказания медицинских услуг населению А/Р Абхазия
Возможную отмену пособий для беженцев в ВС Абхазии назвали «политической диверсией»
На выставке в Нью-Йорке Абхазия была представлена как представительство России - МИД Грузии
Анкваб будет баллотироваться в «парламент»
Россия продаст абхазам электроэнергию за 2,5 рубля - во сколько обойдется это гражданам Грузии?
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Дагестанский банкир обвинен в мошенничестве
Квирикашвили: отмена виз ЕС с Грузией – историческое событие
Ситуация на дорогах Грузии: снег и гололед создают проблемы
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна